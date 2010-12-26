Создать небольшой сайт (дизайн уже готов)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок229 просмотров

Сайт с использованием яваскрипта.

Стиль навигации похожий на context.ua

Сайт состоит из 8 страниц - главная, страница отправки мыла и 6 шаблонных страниц.

Пример главной:

http://img844.imageshack.us/img844/5702/main3k.jpg

Пример шаблонной:

http://img253.imageshack.us/img253/3686/onlinestores.jpg

Сайт желательно сделать в короткие сроки.

CMS ненужно, разве что вариант с CMS будет быстрее.

Указывайте пожалуйста цену и сроки.

JavaScript
14 лет назад
mykha
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Супер! Проект был сделан очень быстро и качественно. Очень приятно работать с Сергеем. Спасибо большое за сотрудничество. Буду обращаться и дальше.
Все прошло отлично. Процес общения, тех задание, оплата...все прошло плавно как по маслу. Отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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