Требуется вдумчивый программист, хорошо разбирающийся в вёрстке и PHP для создания доски объявлений. Доску можно (и, наверно, нужно) сделать на базе какого-нибудь готового PHP шаблона (их в интернете море). Кандидатам требуется ...
Устранить ошибку Warning: Division by zero in.
Устранить ошибку
Warning: Division by zero in /home/u11111/etalon-ural.com/www/templates/jcommunication/index.php on line 76
Скорее всего нужно подправить index.php
Ошибка возникла после установки\замены хедера.
Ошибку можно посмотреть на etalon-ural.com
Пожалуйста указывайте стоимость и срок.
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