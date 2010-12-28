Устранить ошибку Warning: Division by zero in.

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Завершен5 заявок156 просмотров

Устранить ошибку

Warning: Division by zero in /home/u11111/etalon-ural.com/www/templates/jcommunication/index.php on line 76

Скорее всего нужно подправить index.php

Ошибка возникла после установки\замены хедера.

Ошибку можно посмотреть на etalon-ural.com

Пожалуйста указывайте стоимость и срок.

14 лет назад
Evgenia_a
Евгения 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$3
1 день
Все на отлично!

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penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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