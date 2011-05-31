Курсовая работа. http://cdn1.iofferphoto.com/img/item/166/575/415/8nOj.jpg - есть вот такого типа циферблат (только 2 цыферки). Мне нужно его присобачить к параллельному порту и написать программу, которая будет выводить на него любую цыфру. Кстати на ...