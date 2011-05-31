eXalleR-

Куд eXalleR-

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Портфолио:

https://vzyat-zaym.ru

  • Написать 2 модуля для DLE

    При нажатии на категорию сделать вывод списка ее подкатегорий 1 уровня вместо блога + хлебные крошки (обязательно). Если у категории (подкатегории) нет дочерних категорий, уже тогда выводить блог. Предвидеть неограниченое количество вложеных ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая доработка программы на C#

    Сабж: курсовая работа. Сейчас программа меняет фон рабочего стола. - Добавить функцию установки фоновой картинки для экрана приветствия (это когда нажимаешь win+L). ТЗ для доработки: - Добавить ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • LPT + циферблат

    Курсовая работа. http://cdn1.iofferphoto.com/img/item/166/575/415/8nOj.jpg - есть вот такого типа циферблат (только 2 цыферки). Мне нужно его присобачить к параллельному порту и написать программу, которая будет выводить на него любую цыфру. Кстати на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад