При нажатии на категорию сделать вывод списка ее подкатегорий 1 уровня вместо блога + хлебные крошки (обязательно). Если у категории (подкатегории) нет дочерних категорий, уже тогда выводить блог. Предвидеть неограниченое количество вложеных ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна программа с исходниками на С/С++/С# Собственно для курсака. Предмет "Системное програмное обеспечение". Может у кого что завалялось? (тема свободная)Системное программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сабж: курсовая работа. Сейчас программа меняет фон рабочего стола. - Добавить функцию установки фоновой картинки для экрана приветствия (это когда нажимаешь win+L). ТЗ для доработки: - Добавить ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Курсовая работа. http://cdn1.iofferphoto.com/img/item/166/575/415/8nOj.jpg - есть вот такого типа циферблат (только 2 цыферки). Мне нужно его присобачить к параллельному порту и написать программу, которая будет выводить на него любую цыфру. Кстати на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад