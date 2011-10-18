Нужно отверстать 3 дизайна сайтов: - интернет-магазина (6 макетов) - интернет-магазина (12 макетов) - сайт-визитка (5-8 макетов) Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше). Оплата по ...
Ошибка в работе сайта на iPad
На стартовой странице сайта для всех браузеров открывается Flash заставка а для iPhone и iPad реализована она же но на HTML5.
Нужна помощь в интеграции звука к этой заставке - у нас не получается даже подгрузить звук в браузер. Не работает именно на iPhone и iPad
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