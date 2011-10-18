Ошибка в работе сайта на iPad

На стартовой странице сайта для всех браузеров открывается Flash заставка а для iPhone и iPad реализована она же но на HTML5.

Нужна помощь в интеграции звука к этой заставке - у нас не получается даже подгрузить звук в браузер. Не работает именно на iPhone и iPad

сайт http://serengeti.com.ua