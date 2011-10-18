Ошибка в работе сайта на iPad

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  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка138 просмотров

На стартовой странице сайта для всех браузеров открывается Flash заставка а для iPhone и iPad реализована она же но на HTML5.

Нужна помощь в интеграции звука к этой заставке - у нас не получается даже подгрузить звук в браузер. Не работает именно на iPhone и iPad

сайт http://serengeti.com.ua

HTML
14 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$5
1 день
Было очень приятно поработать с человеком - вопрос мелкий - но его решение было не на поверхности - Сергей не пожалел времени - разобрался с документациями - и нашел материалы согласно которым реализация данного функционала не возможна. За что ему большое спасибо и оплата работы!
Спасибо огромное! Было приятно сотрудничать. Очень легко общаться и взаимодействовать.

Заявки фрилансеров

xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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