Нужно отверстать 3 дизайна сайтов: - интернет-магазина (6 макетов) - интернет-магазина (12 макетов) - сайт-визитка (5-8 макетов) Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше). Оплата по ...
Мелкие правки по верстке по живому сайту
На ресурсе http://sinod-molodost.in.ua/ нужно внести мелкие изменения в версточку (увеличить шрифт, линки сделать не дефаултными синими, сделать бэк, логотим сделать картинкой, "почистить" стрелку >>" и т.д). Итого 10-15 правок подобного рода.
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