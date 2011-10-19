Нужно отверстать 3 дизайна сайтов: - интернет-магазина (6 макетов) - интернет-магазина (12 макетов) - сайт-визитка (5-8 макетов) Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше). Оплата по ...
Вёрстка макета (главная + внутренняя)
Требуется валидно (w3c xhtml1 + css2.0) кроссбраузерно (IE6+, Firefox, opera 10+, Safari,Chrome..) сверстать макет.
Сначала - вёрстка и утверждение главной, затем - работаем по внутренней.
Сайт по ширине фиксированный, выравнивается по центру.
На главной - центральная (за меню) картинка изменяется скриптом coinslider (т.е. реализация background-ом не подойдёт) При необходимости, болванку для кода предоставлю.
Приветствуется "адекватное" англоязычное именование классов;
Сброс стилей;
Меню
- списком ul li;
- активный пункт - li.active
- подсветка при наведении (hover)
В общем, всё "в лучших традициях" классической вёрстки.
Разумная инициатива и умение мыслить приветствуется.
Просьба заявки оставлять на странице проекта - личные сообщения теряются.
Если есть проекты, заслуживающие внимания, по Вашему мнению - можно указать в заявке.
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