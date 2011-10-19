Вёрстка макета (главная + внутренняя)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок304 просмотра

Требуется валидно (w3c xhtml1 + css2.0) кроссбраузерно (IE6+, Firefox, opera 10+, Safari,Chrome..) сверстать макет.

Сначала - вёрстка и утверждение главной, затем - работаем по внутренней.

Сайт по ширине фиксированный, выравнивается по центру.

На главной - центральная (за меню) картинка изменяется скриптом coinslider (т.е. реализация background-ом не подойдёт) При необходимости, болванку для кода предоставлю.

Приветствуется "адекватное" англоязычное именование классов;

Сброс стилей;

Меню

- списком ul li;

- активный пункт - li.active

- подсветка при наведении (hover)

В общем, всё "в лучших традициях" классической вёрстки.

Разумная инициатива и умение мыслить приветствуется.

Просьба заявки оставлять на странице проекта - личные сообщения теряются.

Если есть проекты, заслуживающие внимания, по Вашему мнению - можно указать в заявке.

14 лет назад
ivan-lev
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sokolonni
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена очень быстро и качественно. Все уточняющие вопросы заданы со знанием дела и до старта. Благодарю за сотрудничество
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Заказчик приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sokolonni
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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