В связи с устаревшей версткой нужно переверстать http://systemgroup.com.ua/. А так же будут изменены некоторые элементы (форма кнопок, размер баннера, цвета меню, иконки) Предложения в сервисе, плз. Ресурс на typo3.
Верстка и установка дизайна главной страницы
Нужно отверстать и установить дизайн на главную страницу сайта.
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