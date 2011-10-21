Вёрстка из корела

Уважаемые коллеги.

Поскольку не дружу с корелом (а макет именно в нём), необходима порезка для вёрстки.

Проект простой, работы знающему человеку примерно минут 10-20 (вырезать примерно 10-15 элементов).

Жду предложений.

В ценах ориентируюсь ОЧЕНЬ хорошо, так что ставьте адекватные работе цены. спасибо.