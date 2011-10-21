Вёрстка из корела

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки145 просмотров

Уважаемые коллеги.

Поскольку не дружу с корелом (а макет именно в нём), необходима порезка для вёрстки.

Проект простой, работы знающему человеку примерно минут 10-20 (вырезать примерно 10-15 элементов).

Жду предложений.

В ценах ориентируюсь ОЧЕНЬ хорошо, так что ставьте адекватные работе цены. спасибо.

14 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделал в два раза быстрее чем договаривались, работа выполнена качественно, стоимость очень приятно порадовала. Буду продолжать работать с данным исполнителем. Со всей ответственностью могу сказать - РЕКОМЕНДУЮ!!!
Надеюсь на дальнейшее продолжительное сотрудничество с Владимиром. Ответственны и исполнительный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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