Задача: Необходимо сверстать макет сайта. (CSS) Сразу называть цены и сроки. Писать в проект или e-mail - [email protected] skype - soft35_dmitry ICQ - 606415851
Доработать шаблон Joomla и внести контент
Переделать основной шаблон, взяв за основу Cloud от Youtheme (шаблон предоставляется).
А именно:
1. По PSD-макету откорректировать цветовую схему и расположение модулей.
2. Создать для всего сайта 2-строчное меню (с элементами подменю) каждый элемент, которого ведет на соответствующую страницу с информацией (информация предоставляется).
Для каждого подменю создать отдельную категорию, содержащую материалы, соответствующие пунктам этого подменю.
3. На главной странице и на некоторых главных страницах категорий встроить галерею (слайд-шоу в 2 вариантах + просто галерею). Модуль, позволяющий это реализовать уже встроен в тему и там же можно посмотреть все примеры использования.
4. Сделать сквозную для всего сайта форму онлайн-заявки (имя, email, выбор страны из списка, комментарий, код проверки).
5. В одном из подразделом сделать формирование каталога и быстрого поиска по контенту подраздела (иными словами выпадающий список, при выборе элемента, реализующий быстрый переход).
6. В двух подразделах сформировать по каталогу товаров (разных).
Для пунктов 5 и 6 возможно Вы можете использовать либо известный вам модуль, либо - если не сталкивались с этим ранее - реализовать на основе ZOO.
7. Вверху страницы прикрутить кнопки социальных сетей (к имеющимся кнопкам, либо встроить вместе с готовыми).
8. На главной странице встроить модуль NewsFlash (либо любой другой удобный вам с пролистыванием новостей в ограниченной области), отображающий новости с rss-канала.
В случае первичной договоренности с исполнителем высылается структура пунктов меню, макет главной страницы в PSD, и описание вида каждой из уникальных страниц (главных в своей категории).
Примерная цветовая гамма и вид CSS для оценки - в приложенном файле.
Пожалуйста, оставляйте сроки и желаемую стоимость (даже если по вашему мнению она выше указанных в проекте рамок).
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