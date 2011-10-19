Доработать шаблон Joomla и внести контент

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок437 просмотров

Переделать основной шаблон, взяв за основу Cloud от Youtheme (шаблон предоставляется).

А именно:

1. По PSD-макету откорректировать цветовую схему и расположение модулей.

2. Создать для всего сайта 2-строчное меню (с элементами подменю) каждый элемент, которого ведет на соответствующую страницу с информацией (информация предоставляется).

Для каждого подменю создать отдельную категорию, содержащую материалы, соответствующие пунктам этого подменю.

3. На главной странице и на некоторых главных страницах категорий встроить галерею (слайд-шоу в 2 вариантах + просто галерею). Модуль, позволяющий это реализовать уже встроен в тему и там же можно посмотреть все примеры использования.

4. Сделать сквозную для всего сайта форму онлайн-заявки (имя, email, выбор страны из списка, комментарий, код проверки).

5. В одном из подразделом сделать формирование каталога и быстрого поиска по контенту подраздела (иными словами выпадающий список, при выборе элемента, реализующий быстрый переход).

6. В двух подразделах сформировать по каталогу товаров (разных).

Для пунктов 5 и 6 возможно Вы можете использовать либо известный вам модуль, либо - если не сталкивались с этим ранее - реализовать на основе ZOO.

7. Вверху страницы прикрутить кнопки социальных сетей (к имеющимся кнопкам, либо встроить вместе с готовыми).

8. На главной странице встроить модуль NewsFlash (либо любой другой удобный вам с пролистыванием новостей в ограниченной области), отображающий новости с rss-канала.

В случае первичной договоренности с исполнителем высылается структура пунктов меню, макет главной страницы в PSD, и описание вида каждой из уникальных страниц (главных в своей категории).

Примерная цветовая гамма и вид CSS для оценки - в приложенном файле.

Пожалуйста, оставляйте сроки и желаемую стоимость (даже если по вашему мнению она выше указанных в проекте рамок).

CSSJoomla
13 лет назад
Allord
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

andrew_web
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
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13 лет назад
14 лет назад
$100
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Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$100
8 дней

Заявки фрилансеров

andrew_web
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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