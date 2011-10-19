Поправить верстку в ИЕ для joomla 1.7

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  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок103 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт на joomla 1.7

Верстка во всех браузерах нормальная, а в IE слетает, нужно ее поправить.

Сайт и скрины по запросу.

Оплата сразу.

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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