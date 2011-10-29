Вёрстка WebAsyst Shop-Script

Огромное спасибо Владиславу за проделанную работу, за качество и большое терпение. Он учитывал каждый каприз и пожеление, появлявшиеся уже в процессе работы, даже без намёка на то, что это не входило в ТЗ. В сотрудничестве с ним не было ощущения, как с основной массой фрилансеров, когда каждый шаг по рублю.. Всем рекомендую!