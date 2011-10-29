Вёрстка WebAsyst Shop-Script

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки200 просмотров

Нужно грамотно сверстать интернет-магазин на WebAsyst Shop-Script. Макет дизайна имеется.

Webasyst
14 лет назад
pentatonika
Разоренов 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jumpo91
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$40
4 дня
Огромное спасибо Владиславу за проделанную работу, за качество и большое терпение. Он учитывал каждый каприз и пожеление, появлявшиеся уже в процессе работы, даже без намёка на то, что это не входило в ТЗ. В сотрудничестве с ним не было ощущения, как с основной массой фрилансеров, когда каждый шаг по рублю.. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

jumpo91
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать шаблон Joomla и внести контент

    $100

    Переделать основной шаблон, взяв за основу Cloud от Youtheme (шаблон предоставляется). А именно: 1. По PSD-макету откорректировать цветовую схему и расположение модулей. 2. Создать для всего сайта 2-строчное меню (с элементами подменю) ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка макета

    Задача: Необходимо сверстать макет сайта. (CSS) Сразу называть цены и сроки. Писать в проект или e-mail - [email protected] skype - soft35_dmitry ICQ - 606415851

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Красиво наполнить сайт

    $50

    Имеется интернет-магазин, тексты для наполнения, примеры магазинов-аналогов. Требуется: - Подобрать красивые картинки по тексту(так как это раздел помощи, то их немного) - Сделать качественные скриншоты и подписать их ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Адаптация шаблона под IE и Firefox

    Необходимо устранить некоторые несовместимости шаблона. 1 В Firefox при скроле сайта убегает кнопка Контакты. Шапка закреплена, тело скролится, в других браузерах с кнопкой все в порядке. 2 В Internet Explorer шапка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Joomla

    $100

    Требуется верстка, натяжка на движок по готовым PSD под joomla 1.5. Так же требуется прописать URL страниц в количестве около 50 штук. Настройка обратной связи. Подробности в личку.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и установка шаблона на Webasyst

    Сам шаблон -главная, товар, корзина. http://qlql.ru/1h5 http://qlql.ru/1h7 http://qlql.ru/1h8 (скрины низкого кач-ва. Специально-)) Необходима верстка и натяжка на webasyst А так же настройка модулей ("смотрели ранее", ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Кто возьмется сделать копию сайта с движком вот этого http://www.wisedecor.com/previewer.html?home Нужно сделать копию сайта + еще некоторые доработки Предлагайте цену и сроки!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад