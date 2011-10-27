Адаптация шаблона под IE и Firefox

Необходимо устранить некоторые несовместимости шаблона.

1 В Firefox при скроле сайта убегает кнопка Контакты. Шапка закреплена, тело скролится, в других браузерах с кнопкой все в порядке.

2 В Internet Explorer шапка не закреплена а ездит в месте с телом.

3 В Internet Explorer есть разрыв между шапкой и телом, пустое место сантиметров 5, в других браузерах этого нет.

4 В Internet Explorer не правильно отображаются изображения правого столбца тела сайта. Как правильно можно посмотреть в других браузерах.

Адрес сайта: http://aura-design.ru/test/

Шаблон в архиве.