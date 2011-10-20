Верстка с элементами js

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Закрыт16 заявок222 просмотра

Нужно сверстать 20 страниц сайта с элементами js.

Есть схожие страницы которые лишь немного отличаются.

Макеты отправлю на почту.

JavaScript
14 лет назад
svm00
Вадим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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