Задача:

Сверстать макет сайта на основании готового дизайна, НО требуется сделать «каркас» без использования изображений. Всё должно быть использовано в чистом css на divах. Все отдельно взятые блоки должны иметь стили и айдишки чтобы можно было вносить изменения через цсс.

Описание по частям:

Шапка: делится на блок с кнопками (5 штук), фон желтый, смонтировать возможность выпадания кнопок (цссом, а не jquery)

Блок с тематической фотографией:

Див с фото, на нем другой где расположены два блока (как на изображении)

справа блок делится на две строки (одинаковой высоты) где будут размещены номера телефонов (цвета все цссом)

слева блок для названия, также просто две сктроки (идентичных по размерам как слева) будет размещаться название компании.

Блок с контентом делится на три столба.

Столб по центру: это контент. Он будет трёх видов.

- Вывод каталога: задача смонтировать шаблон (по примеру из рисунка) где верняя строка слева расположено название обьекта, справа его цена. Под названием три части - слева фото, правее блок для описаний (под ним поле для айди), справа блок для свободного описания и кнопка для перехода в подробное описание.

- Второй тип: карточка обьекта: пример в файле карточки. Описание: всё на фото, ширину адаптируйте.

- Третий тип контента это информационные страницы: Информационная страница это: Верхняя строка во всю ширину для заголовка (нижний бордер dotted цвет как фон кнопок), далее поле для содержимого.

Столб слева:

Блок «найти недвижимость» всё в точности с картинки

Блок «популярные предложения» скетч в файле «пупулярные»

Столб справа:

Блок «информация» - размеры и цвета как на примере

Блок «еще что-нибудь» - нужны отдельные блоки (дивы с айди) с возможностью в дальнейшем играть со стилями. Что там будет станет известно позже.

Бюджет до 1000р. Предоплата 100р. Сроки двое суток, но реальные сроки 1 день.

Важно - идентичность к макету из зипа (нужен светлый вариант /home)

Если сможете использовать имеющююся верстку - вам легче, главное нужен чистый и аккуратный код.

Связь по скайпу: aiardalin