Сделать навигацию, голосование, форму обр. связи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки116 просмотров

Здравствуйте!

Есть небольшой готовый сайт.

1. Необходимо сделать доп. навигацию в виде красивых вкладок, которые впишутся в общий дизайн (где их разместить и как лучше сделать обсуждается с исполнителем).

На данный момент требуется 2 вкладки.

2. Необходимо внедрить форму голосования на примере, допустим, gameberry.ru. Эта форма будет находится в одной из вкладок.

3. Необходимо написать приятную форму обратной связи. С капчей, но чтобы пользователь не ломал мозг и глаза.

Все 3 пункта должны вписываться в общий дизайн сайта и иметь те же стили!

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Понимаю, что бесплатных скриптов полно, делать самому нет желания.

Оплата wmr, wmz

Оставляйте свои icq.

14 лет назад
Skriptoff2
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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