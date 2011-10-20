Сделать навигацию, голосование, форму обр. связи

Здравствуйте!

Есть небольшой готовый сайт.

1. Необходимо сделать доп. навигацию в виде красивых вкладок, которые впишутся в общий дизайн (где их разместить и как лучше сделать обсуждается с исполнителем).

На данный момент требуется 2 вкладки.

2. Необходимо внедрить форму голосования на примере, допустим, gameberry.ru. Эта форма будет находится в одной из вкладок.

3. Необходимо написать приятную форму обратной связи. С капчей, но чтобы пользователь не ломал мозг и глаза.

Все 3 пункта должны вписываться в общий дизайн сайта и иметь те же стили!

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Понимаю, что бесплатных скриптов полно, делать самому нет желания.

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