Шаблонизация

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Есть готовые странички сайтов. Нужна шаблонизация для доргена "JakoDorgen". Вместо заголовков проставить макросы. Кто впервые сталкивается с макросами или не знает что такое дорген просьба не беспокоить. Количество шаблонов - 10, цену предлагайте. Иду на встречу, обсуждаю любые нюансы.

14 лет назад
alexcreew1
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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