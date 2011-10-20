Нужно сверстать 20 страниц сайта с элементами js. Есть схожие страницы которые лишь немного отличаются. Макеты отправлю на почту.
Проблема в ие9
здраствуйте
есть сайт europareal.ru движок joomla 1.5 в ИЕ9 в нем проблемы
1. не отображаются верхние картинки а также тёмный фон внизу страницы. + результаты поиска выводит на новой белой
странице, а не на сайте.
2. если с главной страницы задать поиск (любой) то на странице с
результатами отображается блок информации с главной (погода, котировки
и т.д) нужно чтоб етого не было
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