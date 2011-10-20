Проблема в ие9

здраствуйте

есть сайт europareal.ru движок joomla 1.5 в ИЕ9 в нем проблемы

1. не отображаются верхние картинки а также тёмный фон внизу страницы. + результаты поиска выводит на новой белой

странице, а не на сайте.

2. если с главной страницы задать поиск (любой) то на странице с

результатами отображается блок информации с главной (погода, котировки

и т.д) нужно чтоб етого не было