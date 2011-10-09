Исправление уязвимостей, sql/xss

Есть сайт, перенесённый на новую площадку, и новый домен. Новый адрес - http://homebrewhub.ie/ старый - noobru.com. Сайт работает нормально, но при заходе в раздел "магазин" за который отвечает virtuemart сайт перескакивает на www.noobru.com. В настройках ...