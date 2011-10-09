Исправление уязвимостей, sql/xss

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Завершен3 заявки147 просмотров

была атака на сайт с внедрением вредоносного кода.

SQL
14 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$70
1 день
Человек Справился, поставил защиту + оповещения (атак на сайт)
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Заявки фрилансеров

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад