Очень простой дизайн, нужна верстка и натяжка на джумлу. примерно как на сайте http://ostankah.ru/
Соц. кнопки
Всем привет!
Необходимо на сайте добавить несколько социальных кнопок, по примеру.
Пример скину в личку.
Не путать скрипты для сайтов соц закладок и сетей.
Заявки фрилансеров
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