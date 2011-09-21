Верстка и натяжка на джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок190 просмотров

Очень простой дизайн, нужна верстка и натяжка на джумлу.

примерно как на сайте http://ostankah.ru/

Joomla
14 лет назад
Cawin
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Спарсить ссылки

    $7

    Требуется спарсить как можно больше ссылок (именно ссылок) с сайта Plati.ru Ссылки должны быть такого формата, пример: 10 EUR - Skype Ваучер !МГНОВЕННО! (SKYPE OUT/IN) ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать шаблон

    $50

    Необходимо немного доработать (подредактировать) шаблон: - сделать "резиновым" - поменять местами несколько блоков - изменить цвета нескольких элементов Работы немного, необходимо выполнить в течение дня.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить редирект одного домена на другой

    Настроить редирект одного домена на другой (с исключением). То есть, редиректится весь сайт А на сайт B (с сохранением урлов всех, и адресов урлов), кроме заданных 15-20 страниц, они должны открываться по старому ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование шаблона

    Столкнулся с непонятной проблемой. Во всех загруженных шаблонах joomla выскакивает ошибка Файл параметров /templates/мой шаблон/params.ini Недоступен на запись -помогите исправить

    Joomla
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копировать интернет магазин на другой домен

    Доброго времени суток, есть интернет магазин http://dominomebel.ru (мой сайт), нужно его копировать на другой домен http://korpusmebel.su. Сайт на движке Joomla, соответственно копировать нужно на такой же движок.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разместить заставку для сайта правильно

    $50

    Сейчас на сайте стоит заставка - сделали картинку и поставили. Но при просмотре картинка к левому боку прижата и фон странный. Нужно отцентрировать ее, привести в нормальный вид. Ссылку ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить мелкие детали в webasyst shop-script

    http://4cars-ua.com/ Корректировка дизайна: Весь сереневый цвет изменить на ярко красный. Вывод разделов каталога там где "ВЫБЕРИТЕ МАРКУ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ" сделать так, чтоб логотип бренда был над названием бренда и отцентрирован с ним. ...

    Webasyst
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад