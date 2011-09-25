Заменить рисунок в шапке шаблона сайта joomla
Доработать шаблон
Необходимо немного доработать (подредактировать) шаблон:
- сделать "резиновым"
- поменять местами несколько блоков
- изменить цвета нескольких элементов
Работы немного, необходимо выполнить в течение дня.
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