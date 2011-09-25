Доработать шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен5 заявок160 просмотров

Необходимо немного доработать (подредактировать) шаблон:

- сделать "резиновым"

- поменять местами несколько блоков

- изменить цвета нескольких элементов

Работы немного, необходимо выполнить в течение дня.

14 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Антон отлично поработал! Качеством остался доволен, сходу исправлял все замечания. На выполнение работы потребовалось чуть больше времени, чем планировалось изначально, но это не испортило общего впечатления от работы, буду обращаться снова!
Отличный справедливый заказчик.Рад буду дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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