Картография. Исправить, дописать Shaip, SLD стили.

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Завершен1 заявка171 просмотр

Нужно исправит, дописать Shaip, SLD стили для геосервера. Мой скайп autobusiness или аська 604972921. Максим

13 лет назад
mobilearts
Максим 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Профессионально, качественно, в срок. Рекомендую!)
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

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konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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