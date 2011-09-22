Нужно исправит, дописать Shaip, SLD стили для геосервера. Мой скайп autobusiness или аська 604972921. Максим
Переделать порядок вывода статей на Joomla
Нужно переделать порядок вывода подразделов на joomla
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