Поменять шапку сайта и URL у Virtuemart.

Есть сайт, перенесённый на новую площадку, и новый домен. Новый адрес - http://homebrewhub.ie/ старый - noobru.com. Сайт работает нормально, но при заходе в раздел "магазин" за который отвечает virtuemart сайт перескакивает на www.noobru.com. В настройках virtuemart все ссылки тоже на нубру ведут.

Также нужно сменить логотип - логотип имеется.

Собственно, скорее всего мне хватит простого объяснения как это сделать, и я сам сделаю.

Стучаться никуда не надо - я сам постучусь, оставьте скайп или jabber.