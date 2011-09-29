Нужно исправит, дописать Shaip, SLD стили для геосервера. Мой скайп autobusiness или аська 604972921. Максим
Натянуть дизайн на юкоз
Есть дизайн в виде картинки, нужно реализовать на юкоз сайте!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Joomla 1.5 Надо сделать страницу отправки материалов с фронтенда для пользователей. Над чуть поковыряться, не просто вывести форму отправки. Страница вида: - Заголовок - ...Завершен14 лет назад
- $5
Надо отключить модерацию сообщений.Завершен14 лет назад
нужен толковый человек для контекстной, способный изучить товар и процесс и представить решение. подробнеее - [email protected]Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно переделать порядок вывода подразделов на joomlaПрочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Всем привет! Необходимо на сайте добавить несколько социальных кнопок, по примеру. Пример скину в личку. Не путать скрипты для сайтов соц закладок и сетей.Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
Очень простой дизайн, нужна верстка и натяжка на джумлу. примерно как на сайте http://ostankah.ru/Прочее10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо настроить платежи для сайта коллективных покупок. продажа купоновПрочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $7
Требуется спарсить как можно больше ссылок (именно ссылок) с сайта Plati.ru Ссылки должны быть такого формата, пример: 10 EUR - Skype Ваучер !МГНОВЕННО! (SKYPE OUT/IN) ...Прочее2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $5
Есть готовый флеш баннер, его необходимо аккуратно разместить на нашем работающем сайте взамен старого беннера.Завершен14 лет назад