Форма отправки материалов с фронтэнда Joomla

Joomla 1.5

Надо сделать страницу отправки материалов с фронтенда для пользователей.

Над чуть поковыряться, не просто вывести форму отправки.

Страница вида:

- Заголовок

- Поле текста с простым html редактором ( атрибуты шрифта, вставка ссылок). Редактор должен быть независимый от админского редактора.

- Адекватная возможность загрузки картинок и вставка их в текст ( не через общие папки и выбор, а удобные вложения)

- Поле для вставки(загрузки) архива с ограничением на размер.

- Текст поле "Описание" - как заметка для модератора.

- Текст поле "Ключевые слова"

- Кнопка "пердворительный просмотр".

- Кнопка "отправить материал на публикацию".

Поданная статья должна останавливаться на модерацию. Все статьи цепляются к общей категории, например "пользователи", и при модерации возможность изменить раздел-категорию на другие из списка стандартных категорий и отправить на публикацию, либо отклонить.