Нужно исправит, дописать Shaip, SLD стили для геосервера. Мой скайп autobusiness или аська 604972921. Максим
Форма отправки материалов с фронтэнда Joomla
Joomla 1.5
Надо сделать страницу отправки материалов с фронтенда для пользователей.
Над чуть поковыряться, не просто вывести форму отправки.
Страница вида:
- Заголовок
- Поле текста с простым html редактором ( атрибуты шрифта, вставка ссылок). Редактор должен быть независимый от админского редактора.
- Адекватная возможность загрузки картинок и вставка их в текст ( не через общие папки и выбор, а удобные вложения)
- Поле для вставки(загрузки) архива с ограничением на размер.
- Текст поле "Описание" - как заметка для модератора.
- Текст поле "Ключевые слова"
- Кнопка "пердворительный просмотр".
- Кнопка "отправить материал на публикацию".
Поданная статья должна останавливаться на модерацию. Все статьи цепляются к общей категории, например "пользователи", и при модерации возможность изменить раздел-категорию на другие из списка стандартных категорий и отправить на публикацию, либо отклонить.
Выбранный исполнитель
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