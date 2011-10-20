Анимация крутящегося логотипа. Оперативно.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок226 просмотров

Требуется анимировать логотип на сайте certpb.ru, заставить его крутиться как логотип на сайте http://www.mchs.gov.ru

Из исходников есть только pdf и psd-макет.

14 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Оперативная реакция, несколько вариантов готового задания, огромное терпение. В процессе работы потребовалась анимация еще одного элемента, что было принято и исполнено также оперативно, как и основное задание. Были учтены все пожелания, а также "вес" анимации. Из "ничего" была сделана конфетка. Очень довольны и рады сотрудничеству. Будем обращаться в будущем.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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