Анимация крутящегося логотипа. Оперативно.

Оперативная реакция, несколько вариантов готового задания, огромное терпение. В процессе работы потребовалась анимация еще одного элемента, что было принято и исполнено также оперативно, как и основное задание. Были учтены все пожелания, а также "вес" анимации. Из "ничего" была сделана конфетка. Очень довольны и рады сотрудничеству. Будем обращаться в будущем.