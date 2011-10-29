Анимирование логотипа + собрать видеоролик из фото

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен22 заявки359 просмотров

необходимо изготовление краткого видео из фоторяда (ориентировочно 10 секунд). Видео будет использовано перед видеообзорами товаров. В видео нужно будет оживить логотип компании – и обыграть это. Наложить голос.

14 лет назад
sunfox2004
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

feedok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$40
2 дня
Заказала ролик, делает все быстро, качественно,в срок, и самое главное, понимает задание лучше заказчика.
Выполнил для Елены уже далеко не 1 заказ. Приятна в общении, оперативна, адекватные замечания, мгновенная оплата и как результат - только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую всем данного работодателя.

Заявки фрилансеров

feedok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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