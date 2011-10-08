Первый: размер: до ширина 200px высота не более 500 Прямоугольник разделён на 3 секции(фон черный), в каждой секции надпись (цвет желтый или чтото вроде него): 1) воздушное отопление ...
Анимация Flash
Нужно сделать следующую анимацию: На горных лыжах скатывается персонаж, после чего он катится на обычных беговых лыжах, снег тает и персонаж просто лезет в гору и в коне появляется лозунг типа : «Горы это круто!». От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также предложение цены и сроков.
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