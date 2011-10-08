Анимация Flash

Нужно сделать следующую анимацию: На горных лыжах скатывается персонаж, после чего он катится на обычных беговых лыжах, снег тает и персонаж просто лезет в гору и в коне появляется лозунг типа : «Горы это круто!». От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также предложение цены и сроков.