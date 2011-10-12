Нужны 2 анимированных баннера

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен21 заявка244 просмотра

Первый:

размер: до ширина 200px высота не более 500

Прямоугольник разделён на 3 секции(фон черный), в каждой секции надпись (цвет желтый или чтото вроде него):

1) воздушное отопление

2) вентиляция

3) кондиционирование

По очереди для каждой надписи меняется местами фон и цвет надписи

Второй:

Размер: ширина 600px,

Фон белый, на фоне черными буквами должно какбы печататься фраза: климатическая компания GOODMAN

И когда фраза до печатается на фоне, на свободном месте должна появляться техника из перекреплённых файлов(не обязательно вся)

14 лет назад
rikk911
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Всё сделано точно так как надо было. При надобности буду обращаться ещё, чего и всем советую!
Адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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