Нужны 2 анимированных баннера

Первый:

размер: до ширина 200px высота не более 500

Прямоугольник разделён на 3 секции(фон черный), в каждой секции надпись (цвет желтый или чтото вроде него):

1) воздушное отопление

2) вентиляция

3) кондиционирование

По очереди для каждой надписи меняется местами фон и цвет надписи

Второй:

Размер: ширина 600px,

Фон белый, на фоне черными буквами должно какбы печататься фраза: климатическая компания GOODMAN

И когда фраза до печатается на фоне, на свободном месте должна появляться техника из перекреплённых файлов(не обязательно вся)