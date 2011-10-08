Необходим анимационный ролик. 5 секунд.

Необходим анимационный ролик.

Продолжительность: 5 секунд.

Использование: Телевидение + Интернет.

В основе картинка (см. приложение). (При необходимости будет предоставлен исходник в хорошем разрешении по слоям.)

Требуется качественно анимировать мужчину. Например, он подбрасывает колбасу, подмигивает и улыбается. Возможно, поворачивается и перебрасывает колбасу с руки на руку. (готовы рассмотреть ваши сценарии анимации)

Интересует два варианта исполнения:

1. Мультик весь в стиле картинки (живопись). (Может это и не флеш вовсе будет)

2. Мультик векторный близкий по качеству к картинке. В конце мужчина замирает в позе как на картинке и векторная картинка "превращается" и "живописный" оригинал.

Нужна стоимость и сроки исполнения.

Также хотелось бы увидеть примеры ваших работ.

skype: maslakov.denis

mail: [email protected]

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Заранее спасибо.