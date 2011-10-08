Необходим анимационный ролик. 5 секунд.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт12 заявок330 просмотров

Необходим анимационный ролик.

Продолжительность: 5 секунд.

Использование: Телевидение + Интернет.

В основе картинка (см. приложение). (При необходимости будет предоставлен исходник в хорошем разрешении по слоям.)

Требуется качественно анимировать мужчину. Например, он подбрасывает колбасу, подмигивает и улыбается. Возможно, поворачивается и перебрасывает колбасу с руки на руку. (готовы рассмотреть ваши сценарии анимации)

Интересует два варианта исполнения:

1. Мультик весь в стиле картинки (живопись). (Может это и не флеш вовсе будет)

2. Мультик векторный близкий по качеству к картинке. В конце мужчина замирает в позе как на картинке и векторная картинка "превращается" и "живописный" оригинал.

Нужна стоимость и сроки исполнения.

Также хотелось бы увидеть примеры ваших работ.

skype: maslakov.denis

mail: [email protected]

--

Заранее спасибо.

14 лет назад
densign
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать 2 Flash баннера

    Требуется сделать 2 баннера/ Размеры 210 ширина 300 высота Тексты и что примерно хочу - скину в личку. Ничего сложного выезжающий текст, крутящийся фон, какая нибудь девушка на главный план. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимация Flash

    Нужно сделать следующую анимацию: На горных лыжах скатывается персонаж, после чего он катится на обычных беговых лыжах, снег тает и персонаж просто лезет в гору и в коне появляется лозунг типа : «Горы это круто!». ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны 2 анимированных баннера

    $25

    Первый: размер: до ширина 200px высота не более 500 Прямоугольник разделён на 3 секции(фон черный), в каждой секции надпись (цвет желтый или чтото вроде него): 1) воздушное отопление ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимирование логотипа + собрать видеоролик из фото

    необходимо изготовление краткого видео из фоторяда (ориентировочно 10 секунд). Видео будет использовано перед видеообзорами товаров. В видео нужно будет оживить логотип компании – и обыграть это. Наложить голос.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флешка 240x80

    $100

    флэашка с рекламой онлайн магазина мобильных телефонов

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация на сайт GIF

    Есть компания "СтройЭлемент" Задача обновить gif анимацию (сделать новую, привлекательную). http://stroyelement.ucoz.ua - сайт http://stroyelement.ucoz.ua/Baner2.gif - Нужно сделать более красивую "гифку" http://stroyelement.ucoz.ua/PC-P90747272_10ll16.gif Нужно сделать более красивую "гифку" ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер из psd анимировать

    Требуется Анимировать Flash баннер. Есть подготовленный psd со слоями. Есть раскадровка, последовательность анимации. http://www.polnet.ru/Mac/kadr_1.jpg Ваша основная задача не просто сделать анимацию, но добавить различных эффектов ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимация мультфильма по теме финансов

    Здравствуйте! Необходимо сделать анимацию мультика с персонажами на тему финансового образования. Тема: пенсионные взносы и накопления. Мульт будет построен на жосской концепции и простой анимации, без отвлекающих эффектов и ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад