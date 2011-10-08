Требуется сделать 2 баннера/ Размеры 210 ширина 300 высота Тексты и что примерно хочу - скину в личку. Ничего сложного выезжающий текст, крутящийся фон, какая нибудь девушка на главный план. ...
Необходим анимационный ролик. 5 секунд.
Необходим анимационный ролик.
Продолжительность: 5 секунд.
Использование: Телевидение + Интернет.
В основе картинка (см. приложение). (При необходимости будет предоставлен исходник в хорошем разрешении по слоям.)
Требуется качественно анимировать мужчину. Например, он подбрасывает колбасу, подмигивает и улыбается. Возможно, поворачивается и перебрасывает колбасу с руки на руку. (готовы рассмотреть ваши сценарии анимации)
Интересует два варианта исполнения:
1. Мультик весь в стиле картинки (живопись). (Может это и не флеш вовсе будет)
2. Мультик векторный близкий по качеству к картинке. В конце мужчина замирает в позе как на картинке и векторная картинка "превращается" и "живописный" оригинал.
Нужна стоимость и сроки исполнения.
Также хотелось бы увидеть примеры ваших работ.
skype: maslakov.denis
mail: [email protected]
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Заранее спасибо.
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