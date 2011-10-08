Разработка персонажа-рыбака для набора смайликов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт21 заявка912 просмотров
#1$50

Смайлики предназначены для форума на сайте рыболовной направленности. Победитель конкурса при финансовой договоренности рассматривается как исполнитель на разработку большого набора смайликов (44шт) с утвержденным персонажем. На конкурс необходимо представить вариант вашего персонажа в статичном и в анимированном исполнении. Требования к смайлику: размер анимации не выше 32px, ширина плавающая. Размер персонажа 22-25px. Рыбак, позитивный, добрый, весёлый, располагающий, не старик и не ребенок. Персонаж должен быть "мультяшный", объемный, хорошо прорисованный. Доп. аксессуары: лодка, удочка, ведро, рыба - приветствуются. Также будет нужен статичный исходник большого размера.

14 лет назад
johnst
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходим анимационный ролик. 5 секунд.

    Необходим анимационный ролик. Продолжительность: 5 секунд. Использование: Телевидение + Интернет. В основе картинка (см. приложение). (При необходимости будет предоставлен исходник в хорошем разрешении по слоям.) Требуется качественно анимировать ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать 2 Flash баннера

    Требуется сделать 2 баннера/ Размеры 210 ширина 300 высота Тексты и что примерно хочу - скину в личку. Ничего сложного выезжающий текст, крутящийся фон, какая нибудь девушка на главный план. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимация Flash

    Нужно сделать следующую анимацию: На горных лыжах скатывается персонаж, после чего он катится на обычных беговых лыжах, снег тает и персонаж просто лезет в гору и в коне появляется лозунг типа : «Горы это круто!». ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны 2 анимированных баннера

    $25

    Первый: размер: до ширина 200px высота не более 500 Прямоугольник разделён на 3 секции(фон черный), в каждой секции надпись (цвет желтый или чтото вроде него): 1) воздушное отопление ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимирование логотипа + собрать видеоролик из фото

    необходимо изготовление краткого видео из фоторяда (ориентировочно 10 секунд). Видео будет использовано перед видеообзорами товаров. В видео нужно будет оживить логотип компании – и обыграть это. Наложить голос.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флешка 240x80

    $100

    флэашка с рекламой онлайн магазина мобильных телефонов

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация на сайт GIF

    Есть компания "СтройЭлемент" Задача обновить gif анимацию (сделать новую, привлекательную). http://stroyelement.ucoz.ua - сайт http://stroyelement.ucoz.ua/Baner2.gif - Нужно сделать более красивую "гифку" http://stroyelement.ucoz.ua/PC-P90747272_10ll16.gif Нужно сделать более красивую "гифку" ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер из psd анимировать

    Требуется Анимировать Flash баннер. Есть подготовленный psd со слоями. Есть раскадровка, последовательность анимации. http://www.polnet.ru/Mac/kadr_1.jpg Ваша основная задача не просто сделать анимацию, но добавить различных эффектов ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад