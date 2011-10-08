Разработка персонажа-рыбака для набора смайликов.

# 1 — $ 50

Смайлики предназначены для форума на сайте рыболовной направленности. Победитель конкурса при финансовой договоренности рассматривается как исполнитель на разработку большого набора смайликов (44шт) с утвержденным персонажем. На конкурс необходимо представить вариант вашего персонажа в статичном и в анимированном исполнении. Требования к смайлику: размер анимации не выше 32px, ширина плавающая. Размер персонажа 22-25px. Рыбак, позитивный, добрый, весёлый, располагающий, не старик и не ребенок. Персонаж должен быть "мультяшный", объемный, хорошо прорисованный. Доп. аксессуары: лодка, удочка, ведро, рыба - приветствуются. Также будет нужен статичный исходник большого размера.