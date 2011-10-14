Флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок241 просмотр

Нужен человек , который знает флеш ! Работа состоит в том чтобы уже в готовую шапку поставить флеш. Т.е нужно будет чтоб в етой шапке был текст ,который сам по себе пишется по строчкам ,постоит там секунд 5 , после исчезает и пишется новый и тд.. без перерыва .

14 лет назад
violetap
32 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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