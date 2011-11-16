Нарисовать анимированные смайлы

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Завершен5 заявок462 просмотра

Актуально!!!

Дано два смайла

http://www.2by2host.com/_other/marko/hajduk1.gif

http://www.2by2host.com/_other/marko/hajduk.gif

Задача: заменить флаг на смайлах выше на этот:

http://www.2by2host.com/_other/marko/logo.jpg

Бюджет - 500 ЯД рублей

Оплата по факту.

Срок - 1 день

13 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dima_designer
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$16
1 день
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Юрий, как заказчик, отличается четкими и грамотными инструкциями. Все по делу, информации ровно столько, сколько нужно. Своевременная оплата и профессиональное общение — с такими людьми приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

dima_designer
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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