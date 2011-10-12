Нужно сделать несложный сайт на флэше. Дизайн разработан, нужно придумать красивые эффекты и анимировать. Также нужно разработать статическую часть сайта. Высокие требования к качеству работы, оплата соответствующая. Предпочтения разработчикам из Петербурга, оплата ...
2Д анимация
дано: персонаж в векторе.
требуется сделать 4-5 анимаций
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