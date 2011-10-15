Есть сайт, в котором полно разделов товаров. Нужно разработать линейку разделов во флеш. Все разделы представлены контурами - темными объектами, без точечной прорисовки. При наведении раздел становится цветным и проработанным. Кликая на него - ...
GIF анимация
Есть статическая GIF картинка.
Сделать небольшую, но качественную
анимацию 1 элемента изображения.
Выбранный исполнитель
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