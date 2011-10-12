Для курсовой нужна програмка с элементами анимации.

Предмет: компьютерная графика

Тема: программа с элементами анимации

Прикрепил прошлогодний вариант...типовой,но нужно чтобы не было плагиата. Можно что-то в этом роде, но не обязательно такого же плана анимацию. Баллы будут ставиться за эффекты.

Прикрепил подобное задание и перечень баллов...рассчитываю на "хорошую" оценку. И еще,дело в том,что на проверке стоит плагиатор и если Вы будете использовать некоторые эффекты скачанные с интернета за это будут сниматься баллы.

Срок 5 дней.

Интересует цена