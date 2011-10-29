Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки211 просмотров

Сайт делали из макета. В общем, проблема в том, что в опере он открывается в нужном нам виде, а в других браузерах сдвигается текст. Вот сайт http://sanatoriybelokuriha.ru/

14 лет назад
HeJIenocTb
Екатерина 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работу Сергей выполнил очень быстро и качественно! Спасибо! всем рекомендую!!!
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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