Верстка сайта по готовому ТЗ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок387 просмотров

Есть полное понимание как должен выглядеть сайт. Для начала необходимо воплотить макет в сети и в дальнейшем как-то взаимодействовать. Движек предположительно wordpress

WordPress
14 лет назад
PPD
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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