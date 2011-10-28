Доброго времени суток. Есть сайт bankrupt.com.ua Необходимо посмотреть детали и доделать или полностью переверстать . Правильная верстка в псд в приложении
Верстка сайта по готовому ТЗ
Есть полное понимание как должен выглядеть сайт. Для начала необходимо воплотить макет в сети и в дальнейшем как-то взаимодействовать. Движек предположительно wordpress
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