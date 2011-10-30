Нужно сделать верстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Нужно сделать верстку 9 страниц.

http://bigdig.com.ua/files/2verstkaLipton.zip

Изменить главную и поп-ап http://bigdig.com.ua/files/lipton_index.zip

и сделать страницы site-8, site5, site4, site2 желательно сегодня к ночи.

Срочность работы конечно же оплачивается.

14 лет назад
s_IP
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров