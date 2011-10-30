Добавить подписи к флеш на вордпресс

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок134 просмотра

по мимо если не делать таблицу прозрачную еще можно вставить две строки с текстом под каждую картинку? там где черная линия на скрине http://pix.am/AuM5.gif

чтобы на выходе получилось как у http://medug.ru/pano_3.html

HTMLWordPress
14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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