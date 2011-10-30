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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки142 просмотра

Требуется сверстать 1 страницу. Срок - 2-3 часа.

14 лет назад
katty95
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Все четко и оперативно. Человек знает свое дело.
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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