PIE съезжают vml-объекты

Правим верстку под IE. От использования border-radius.htc отказались в пользу PIE.

Но есть ряд недочетов, связанных с местоположением получаемых VML-объектов.

В 6 версии IE объекты смещаются вправо (см рис)

В 7 версии IE объекты фиксируются вверху и не съезжают вниз после отработки внедрения flash (swfobject) (см рис)

Нужно пофиксить баги. Не смотрел в IE 8, думаю тоже есть баги