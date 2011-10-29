Доброго времени суток. Есть сайт bankrupt.com.ua Необходимо посмотреть детали и доделать или полностью переверстать . Правильная верстка в псд в приложении
PIE съезжают vml-объекты
Правим верстку под IE. От использования border-radius.htc отказались в пользу PIE.
Но есть ряд недочетов, связанных с местоположением получаемых VML-объектов.
В 6 версии IE объекты смещаются вправо (см рис)
В 7 версии IE объекты фиксируются вверху и не съезжают вниз после отработки внедрения flash (swfobject) (см рис)
Нужно пофиксить баги. Не смотрел в IE 8, думаю тоже есть баги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Требования один в один c макетом + корсбраузерно. Стоимость работы 40 уе. Связь по скайп. Мой скайп brndcrteЗакрыт14 лет назад
Общее: 1. Все скрипты на jQuery 2. Страницы нужно разбить физически (SSI или PHP инклуды) на header, footer и основную часть. 3. Список поддерживаемых браузеров IE7+, и ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Шаблон простой по внешнему оформлению, однако предполагается много js Это должен получиться одностраничник с js-управлением. icq3567468 skype:kirill_tseHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть полное понимание как должен выглядеть сайт. Для начала необходимо воплотить макет в сети и в дальнейшем как-то взаимодействовать. Движек предположительно wordpressHTML-верстка17 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть блог , созданный по шаблону. В него было добавлено много гаджетов. Вообшем на моззиле всё показывается очень хорошо , проблемы когда заходишь через ИЕ .. незнаю как с другими браузерами , это ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- Завершен14 лет назад
Макет уже сверстанный в формате html. Требуется доверстать левое меню и страницу контактов, согласно макету http://profpena.com/test/kontakty Макет простой, для знающего человека работа на 15-20 минут ...Завершен14 лет назад
Сайт делали из макета. В общем, проблема в том, что в опере он открывается в нужном нам виде, а в других браузерах сдвигается текст. Вот сайт http://sanatoriybelokuriha.ru/Завершен14 лет назад
Скругление углов картинок на сайте реализовано следующим образом. .round { -webkit-border-radius: 35px; -moz-border-radius: 35px; border-radius: 35px; } ...Завершен14 лет назад