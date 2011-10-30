Сверстать 3 формы (под modx)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок149 просмотров

Желателен опыт верстки под цмс модэкс. Требуется всего 3 формы для начала, с успешным верстальщиком продолжим сотрудничество.

Обращаться тем кто сейчас сможет стартовать и будет сегодня и завтра (во время тестирования верстки и натяжки на модэкс) в сети.

Желателен скайп и жмайл

MODX
14 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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