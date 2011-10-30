Сверстать 3 формы (под modx)

Желателен опыт верстки под цмс модэкс. Требуется всего 3 формы для начала, с успешным верстальщиком продолжим сотрудничество.

Обращаться тем кто сейчас сможет стартовать и будет сегодня и завтра (во время тестирования верстки и натяжки на модэкс) в сети.

Желателен скайп и жмайл