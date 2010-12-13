Суть в чём вот пример http://photored.ru Надо что бы левая колонка равнялась центральной, то есть растягивалась в зависимости от центральной. Пусть это будет модуль Whois Online или новый или ... в общем ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Вот такой модуль меню http://www.shape5.com/demo/get_reserved/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=147 В нем заголовки меню ака разделы заключены в тег h3 например: Features ...Завершен14 лет назад
Имеется шаблон Joomla, 2 колонки , основная с контентом и левая - меню. Необходимо что бы они растягивались до футера. Суть в чём если в основной контента больше то, левая не доходит до ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеем плагин category-posts.3.1, воторый выводит виджет с постами из категории вертикально таким образом см. вложение (ris1) , необходимо горизонтально по ID постов от 1 до 3-х, и часть статьи вот где-то так (ris2)Завершен14 лет назад
Имеется плагин голосования vote-it-up.1.1.1. Необходимо что бы посты, за текущий день ранжировались по количеству голосов. К примеру имеем несколько постов за вчерашний день, в рамках вчерашней даты сортируются по количеству голосов, но сегодняшниее ...Завершен14 лет назад