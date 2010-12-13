Avat74

Сергей Avat74

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Joomla: длина левого столбца равна центальному.

    Суть в чём вот пример http://photored.ru Надо что бы левая колонка равнялась центральной, то есть растягивалась в зависимости от центральной. Пусть это будет модуль Whois Online или новый или ... в общем ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Колонок по футеру

    Имеется шаблон Joomla, 2 колонки , основная с контентом и левая - меню. Необходимо что бы они растягивались до футера. Суть в чём если в основной контента больше то, левая не доходит до ...

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Wordpress изменить плагин

    Имеем плагин category-posts.3.1, воторый выводит виджет с постами из категории вертикально таким образом см. вложение (ris1) , необходимо горизонтально по ID постов от 1 до 3-х, и часть статьи вот где-то так (ris2)

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Wordpress сортировка постов

    Имеется плагин голосования vote-it-up.1.1.1. Необходимо что бы посты, за текущий день ранжировались по количеству голосов. К примеру имеем несколько постов за вчерашний день, в рамках вчерашней даты сортируются по количеству голосов, но сегодняшниее ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

set_Zp
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Joomla: длина левого столбца равна центальному.
Joomla
Отличный заказчик. Только положительные впечатления.
Профессионал высокого уровня. Не пожалеете.
Ответный отзыв
Doc_007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Модуль Joomla S5 accordion menu убрать тег <h3>
Joomla
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик, приятный в общении человек. Ждем новых проектов)
Всё отлично сделал. Даже более, чем.
Ответный отзыв
classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
$20
10 баллов
14 лет назад
Wordpress изменить плагин
WordPress
Работаю с Сергеем уже второй раз. С завидным постоянством у нас получается сотрудничать с обоюдным удовлетворением от работы ) Рекомендую всем.
Спасибо Константину,в очередной раз всё выполнил в лучшем виде, качественно и быстро. Рекомендую.
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classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
$20
10 баллов
14 лет назад
Wordpress сортировка постов
WordPress
Сергей четко и грамотно объяснил задачу, что дало возможность выполнить проект в кратчайшие сроки. Оплата работы была выполнена своевременно, а сама работа оставила только хорошие впечатления. Рекомендую остальным фрилансерам Сергея как порядочного заказчика.
Константин работу выполнил быстро и качественно. Рекомендую.
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