Качественная адаптивная вёрстка макетов сайтов HTML5/CSS3
Качественные услуги и удовлетворение потребностей заказчика
Навыки:
HTML5, CSS3, CMS Drupal, Wordpress
Adobe AE, Adobe Photoshop, Ilustrator
Виды деятельности:
Адаптивная кросбраузерная вёрстка сайтов;
Обслуживание, поддержка сайтов;
Гарантия качества: Семь дней на тестирование верстки и исправление недочётов в случае их наличия
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: art_medvedev
Skype: medvedev_artem
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage62 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель, качественно и вовремя выполнил поставленную задачу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, грамотная постоновка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!