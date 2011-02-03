Качественная адаптивная вёрстка макетов сайтов HTML5/CSS3

Качественные услуги и удовлетворение потребностей заказчика

Навыки:

HTML5, CSS3, CMS Drupal, Wordpress

Adobe AE, Adobe Photoshop, Ilustrator

Виды деятельности:

Адаптивная кросбраузерная вёрстка сайтов;

Обслуживание, поддержка сайтов;

Гарантия качества: Семь дней на тестирование верстки и исправление недочётов в случае их наличия

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: art_medvedev

Skype: medvedev_artem