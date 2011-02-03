medvedev_artem

Артём Медведев medvedev_artem

 
41 годКазахстан/Караганда
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная адаптивная вёрстка макетов сайтов HTML5/CSS3

Качественные услуги и удовлетворение потребностей заказчика

Навыки:

HTML5, CSS3,  CMS Drupal, Wordpress

Adobe AE, Adobe Photoshop, Ilustrator

Виды деятельности:

Адаптивная кросбраузерная вёрстка сайтов;

Обслуживание, поддержка сайтов;

Гарантия качества: Семь дней на тестирование верстки и исправление недочётов в случае их наличия

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: art_medvedev

Skype: medvedev_artem

WordPressHTMLDrupalPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
mihas_
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделать аналог сайта
Хороший исполнитель, качественно и вовремя выполнил поставленную задачу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Адекватный заказчик, грамотная постоновка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!
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