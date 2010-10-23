osven

Иван osven

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Верстка div

Кроссбраузерная IE6+, FF 3+, Opera 8+, Safari 3+, Google Chrome

Семанитечная

Валидная

Все работы в портфолио 100% мои, на каждый дизайн есть рабочий PSD/HTML/CSS - макет, предоставлю по отдельному запросу.

HTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Metrix
Рауф 
43 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Сверстать сайт
Четко и в срок. Рекомендую.
Чёткое и подробное ТЗ, своевременная оплата. Приятный и культурный в общении человек. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Valerchik
Гость 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Верстка
Отличный верстальщик! Заказ на верстку выполнил за пару часов, несмотря на то что задача была поставлена в 2 часа ночи. Сделано качественно и быстро! Буду работать с человеком и дальше.
Отличный заказчик. Четкое и подробное тз, оплата в срок. Буду рад к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vvchik
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сверстать PSD
Все качественно, быстро и профессионально.
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$20
9 баллов
13 лет назад
Html верстка одной странички
Иван профессионально выполнил верстку в обозначенные сроки, моментально сделал все небольшие правки после сдачи проекта, качественно делает верстку на div.
eramar
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Переверстать дизайн
Переверстывал дизайн, очень ответственный человек, работал быстро, прислушивался к замечаниям и быстро исправлял. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
7 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга