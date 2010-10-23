Портфолио
- Я покупаю137 просмотров
- Энергетический сервия124 просмотра
- Центр интересных решений122 просмотра
- Торжесткво154 просмотра
- Стройка117 просмотров
- Стоматология110 просмотров
- СпецПрофи121 просмотр
- СИМТЕК139 просмотров
- НИКС компьютерный супермаркет133 просмотра
- Краевеческий музей118 просмотров
- ЗАО ФОРИНЭ143 просмотра
- Зазеркалье107 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
13 лет назад
Четко и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткое и подробное ТЗ, своевременная оплата. Приятный и культурный в общении человек. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
13 лет назад
Отличный верстальщик! Заказ на верстку выполнил за пару часов, несмотря на то что задача была поставлена в 2 часа ночи. Сделано качественно и быстро! Буду работать с человеком и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое и подробное тз, оплата в срок. Буду рад к сотрудничеству.
$10
10 баллов
13 лет назад
Все качественно, быстро и профессионально.
$20
9 баллов
13 лет назад
Иван профессионально выполнил верстку в обозначенные сроки, моментально сделал все небольшие правки после сдачи проекта, качественно делает верстку на div.
$20
10 баллов
13 лет назад
Переверстывал дизайн, очень ответственный человек, работал быстро, прислушивался к замечаниям и быстро исправлял. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
7 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга