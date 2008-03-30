На 100% доволен сотрудничеством. Владимир проконсультировал по всем вопросам, а также заранее подготовил информацию для ознакомления как дополнение к консультации. Видно, что человек имеет серьёзный опыт настройки и поддержки серверов Unix и Windows и системных приложений.