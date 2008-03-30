Кусочек из реального резюме без мест работы
Контакты:
Тел.: +38 (044) 33-22-411
E-mail: [email protected]
Профессиональные навыки:
Опыт работ по администрированию cерверов и рабочих станций на базе Windows и Unix (в том числе FreeBSD, Linux, AIX5), почтовых систем (Postfix, Sendmail, MS-Exchange, Mdaemon), сетевых протоколов TCP/IP, IPX/SPX, маршрутизация, построение межсетевых экранов (firewalls), NAT, iptables, ipfw, etc. Настройка прокси-серверов squid, SOCKS, WinRoute, ISA.
Управление серверами на базе Win 2000-2003, домены, Active Directory, групповые политики, безопасность. Проектирование распределенных вычислительных сетей.
Проектирование, монтаж, инсталляция и администрирование ЛВС на базе Win9X, WinNT-2k-XP, Mac OS
Администрирование систем управления базами данных: MSSQL server, PostgreSQL, Oracle.
Профессиональное знание аппаратной части ПК. Настройка ЭККА, программирование АТС.
Языки программирования: perl, sh, c++.
Организация работы ИТ службы, подбор персонала постановка ТЗ, контроль. Проведение тендеров, ведение переговоров, планирование и внедрение политики информационной безопасности, опыт реорганизации информационной инфраструктуры предприятия. Опыт ведения бюджета по направлению, планирования и оптимизации затрат.
Владение навыками компьютерной верстки и дизайна, принципами цветоделения и допечатной подготовки
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