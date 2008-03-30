vvchik

Владимир Бабчинский vvchik

 
44 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Кусочек из реального резюме без мест работы

Контакты:

Тел.: +38 (044) 33-22-411

E-mail: [email protected]

Профессиональные навыки:

Опыт работ по администрированию cерверов и рабочих станций на базе Windows и Unix (в том числе FreeBSD, Linux, AIX5), почтовых систем (Postfix, Sendmail, MS-Exchange, Mdaemon), сетевых протоколов TCP/IP, IPX/SPX, маршрутизация, построение межсетевых экранов (firewalls), NAT, iptables, ipfw, etc. Настройка прокси-серверов squid, SOCKS, WinRoute, ISA.

Управление серверами на базе Win 2000-2003, домены, Active Directory, групповые политики, безопасность. Проектирование распределенных вычислительных сетей.

Проектирование, монтаж, инсталляция и администрирование ЛВС на базе Win9X, WinNT-2k-XP, Mac OS

Администрирование систем управления базами данных: MSSQL server, PostgreSQL, Oracle.

Профессиональное знание аппаратной части ПК. Настройка ЭККА, программирование АТС.

Языки программирования: perl, sh, c++.

Организация работы ИТ службы, подбор персонала постановка ТЗ, контроль. Проведение тендеров, ведение переговоров, планирование и внедрение политики информационной безопасности, опыт реорганизации информационной инфраструктуры предприятия. Опыт ведения бюджета по направлению, планирования и оптимизации затрат.

Владение навыками компьютерной верстки и дизайна, принципами цветоделения и допечатной подготовки

OraclePostgreSQLLinuxPerlFreeBSD
Отзывы заказчиков
alexanderdub
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$600
10 баллов
16 лет назад
Сделать магазин автозапчастей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Starikoff
Гость 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Консультация по настройке сервера
На 100% доволен сотрудничеством. Владимир проконсультировал по всем вопросам, а также заранее подготовил информацию для ознакомления как дополнение к консультации. Видно, что человек имеет серьёзный опыт настройки и поддержки серверов Unix и Windows и системных приложений.
Системное администрирование
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга