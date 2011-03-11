Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена полностью, хоть и не сразу (возможно, потому что требования были сформулированы не идеально). Зато радует скорость реакции. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, мгновенная оплата. Несмотря на случайно сложившиеся обстоятельства с ТЗ, мы совместно отлично с ними справились.
$10
10 баллов
13 лет назад
Продолжил работу с Сергеем. Он достаточно быстро разобрался с чужой версткой ив нес необходимые изменения. Теперь видимо, с версткой, буду обращаться только к нему
Ответный отзыв
Отлично поработали. С хорошим человеком и работа спорится. Все вопросы по делу, оплата моментальная. Побольше бы таких заказчиков.)
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена в срок. Все необходимые замечания были тут же сделаны. В общем - неплохо!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Сергеем. Приятный в общении человек, все требования сформулированы максимально точно и понятно. Оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена в срок, было приятно сотрудничать. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата была произведена вовремя, все требуемые правки по делу. Приятно было сотрудничать.
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Не задавая лишних вопросов Сергей сразу отправился выполнять задание. Работой доволен на 100% все сделано по моим требованиям и с первого раза. Побольше бы таких исполнителей...
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко по пунктам сформулирована задача, мгновенная оплата, приятный человек в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.