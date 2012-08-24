C 2004 года работаю WEB дизайнером. Есть WEB и художественное образование.

Работаю дизайнером в Рекламном агенстве. Знаком с подготовкой макетов на печать.

Работаю во всех программах связаных с дизайном: Photoshop, Corel, Flash, 3d Max.

Занимаюсь разработкой сайтов, html и flash програмирование.

Так же 2 года занимался разработкой Мобильных игр, обычные 2д игры, 3д игры, изометрия.

Разработка дизайна програмного обеспечения.