C 2004 года работаю WEB дизайнером. Есть WEB и художественное образование.
Работаю дизайнером в Рекламном агенстве. Знаком с подготовкой макетов на печать.
Работаю во всех программах связаных с дизайном: Photoshop, Corel, Flash, 3d Max.
Занимаюсь разработкой сайтов, html и flash програмирование.
Так же 2 года занимался разработкой Мобильных игр, обычные 2д игры, 3д игры, изометрия.
Разработка дизайна програмного обеспечения.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа! И очень оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо. Быстрые и четкие корректировки. моментальная оплата.
$5
10 баллов
13 лет назад
Все работы были выполнены согласно ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо. Прияно работать. Обращайтесь.
$5
10 баллов
13 лет назад
Всё прошло хорошо
Ответный отзыв
Спасибо
$30
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа и чётко в срок!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать. Выполненная работа - быстрая оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличный мастер своего дела. выполнил работу по высшему классу
Ответный отзыв
Четко поставленая задача, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $10
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1 отзыв
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