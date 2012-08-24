Pro100Telo

Сергей Козарь Pro100Telo

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

C 2004 года работаю WEB дизайнером. Есть WEB и художественное образование.

Работаю дизайнером в Рекламном агенстве. Знаком с подготовкой макетов на печать.

Работаю во всех программах связаных с дизайном: Photoshop, Corel, Flash, 3d Max.

Занимаюсь разработкой сайтов, html и flash програмирование.

Так же 2 года занимался разработкой Мобильных игр, обычные 2д игры, 3д игры, изометрия.

Разработка дизайна програмного обеспечения.

Портфолио

Отзывы заказчиков

yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Дизайн рекламной листовки
Отличная работа! И очень оперативно. Спасибо!
Спасибо. Быстрые и четкие корректировки. моментальная оплата.
Ответный отзыв
artemusb
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Размещение логотипа на сувенирную продукцию
Все работы были выполнены согласно ТЗ. Рекомендую
Спасибо. Прияно работать. Обращайтесь.
Ответный отзыв
jax
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
$5
10 баллов
13 лет назад
Дизайн удостоверения
Всё прошло хорошо
Спасибо
Ответный отзыв
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Рекламный модуль в газету
Отличная работа и чётко в срок!
Приятно сотрудничать. Выполненная работа - быстрая оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
kostik1989
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)
$50
10 баллов
14 лет назад
Обработать фотографию
Отличный мастер своего дела. выполнил работу по высшему классу
Четко поставленая задача, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#100
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#288
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 2 дней
#309
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва(-1)
от $50
от 3 дней
#2878
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#824
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#842
Презентации
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1235
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3685
Дизайн сайтов
1 отзыв(-1)
от $30
от 3 дней
#4521
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